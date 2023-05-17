Платное посещение природных парков и заказников в Мурманской области принесет порядка 5 млн рублей в год

Туристам теперь придется платить за посещение природного парка "Териберка". Фото: Ирина БЫСТРОВА

С 1 июня в Мурманской области планируют сделать платный вход в природные парки и заказники для приезжающих в регион. Причем для иностранных туристов и посетителей стоимость будет выше, чем для россиян. А северян от платы освободят, как и льготные категории.

- Правительство Мурманской области вводит плату за посещение отдельных ООПТ (особо охраняемых природных территорий. – Ред.) регионального значения: трех природных парков и девяти заказников. При существующем уровне спроса на посещение ООПТ поступления от взимания платы составят порядка 5 миллионов рублей в год, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Например, за разовое посещение «Кораблекк» россияне должны будут заплатить 176,28 рубля, иностранцы - 352,55 рубля, за «Полуострова Рыбачий и Средний» - 293,79 и 587,59 рубля соответственно, «Териберку» - 352,55 и 705,11 рубля. Под разовым посещением подразумевается пребывание на территории ООПТ в течение суток. Т.е. если российский турист планирует пробыть в природном парке «Териберка» пять дней, то должен будет заплатить 1762,75 рубля, иностранный – 3525,55 рубля.

При этом новые правила не будут распространяться на заповедники и национальный парк «Хибины».

- Управление национальным парком «Хибины» осуществляет Лапландский государственный заповедник. В соответствии с законодательством, плата за его посещение должна устанавливаться федеральным государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление им, то есть Лапландским заповедником, - уточнили в минприроды.

Напомним: вырученные от платного посещения деньги планируют направить на развитие ООПТ.

Со списком льготных категорий и планируемыми суммами за вход можно ознакомиться в нашем материале.

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