В Республике Беларусь проходят спектакли мурманской Детской театральной школы

Пьеса, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Минске 16 мая прошли спектакли Детской театральной школы Мурманска. На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя представили заполярную постановку «Дети военного Мурмана».

- Пьеса Заслуженного работника культуры РФ Елены Крынжиной, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. В литературную основу вошли более тридцати часов аудиозаписей, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманской области пройдет акция «Ночь музеев». Гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления.

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