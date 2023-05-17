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НовостиЗвезды17 мая 2023 9:32

В Республике Беларусь проходят спектакли мурманской Детской театральной школы

Жители Минска увидели постановку «Дети военного Мурмана»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пьеса, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска. Фото: vk.com/citymurmanskru

Пьеса, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Минске 16 мая прошли спектакли Детской театральной школы Мурманска. На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя представили заполярную постановку «Дети военного Мурмана».

- Пьеса Заслуженного работника культуры РФ Елены Крынжиной, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. В литературную основу вошли более тридцати часов аудиозаписей, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманской области пройдет акция «Ночь музеев». Гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления.

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