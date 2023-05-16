В Мурманской области пройдет акция «Ночь музеев»

Мероприятия пройдут на площадках Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске в ночь с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», которую приурочили к проведению в России Года педагога и наставника. В этом году ее девиз - «История и истории».

- Гостей культурных учреждений ждет насыщенная и яркая программа, включая тематические мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления, - сообщили в минкультуры региона.

Мероприятия пройдут на площадках Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея.

Подробная программа опубликована на официальных страницах учреждений во «ВКонтакте».

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