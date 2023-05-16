Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды16 мая 2023 14:40

В Мурманской области пройдет акция «Ночь музеев»

Гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мероприятия пройдут на площадках Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея.

Мероприятия пройдут на площадках Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске в ночь с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», которую приурочили к проведению в России Года педагога и наставника. В этом году ее девиз - «История и истории».

- Гостей культурных учреждений ждет насыщенная и яркая программа, включая тематические мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления, - сообщили в минкультуры региона.

Мероприятия пройдут на площадках Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея.

Подробная программа опубликована на официальных страницах учреждений во «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru