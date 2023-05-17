Пассажир самолета Мурманск-Москва сообщил о бомбе на борту

Вылет самолета задерживается примерно до 13.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 мая один из пассажиров авиарейса Мурманск – Москва сообщил о бомбе на борту самолета. Пассажиров, а именно 83 человека, пришлось высадить.

- После закрытия двери один из пассажиров сообщил экипажу о наличии у него взрывного устройства. Ожидается кинологическая служба, - пишет «Арктический обозреватель» со ссылкой на свой источник.

Вылет самолета задерживается примерно до 13.00.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в транспортную прокуратуру региона.

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