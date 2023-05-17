Победила дважды. Маркетолог из Мурманска выиграла в лотерею 8,5 миллиона рублей

Деньги северянка потратит на покупку машины и поможет родным. Фото: Даниил ОПАРИН

Маркетологу из Мурманска дважды повезло в лотерею. И если первый ее выигрыш оказался скромным, то второй сделал северянку миллионером. Всего она сорвала суперприз в 8 501 931 рубль.

Лотерейные билеты женщина покупала год, а на четыре тиража (двое из которых и оказались удачными) оформила билет.

— Накануне я встречалась с подругой и вечером в 274568-м тираже выиграла 15 тысяч рублей. Победу мы решили отметить в караоке. Вернувшись домой утром, я повторила ту же комбинацию, только поменяла число во втором поле на «2». Я всегда чувствовала, что выиграю. Когда читала истории других победителей, говорила себе, что тоже смогу оказаться на их месте. Но когда это случилось, я подумала: «Что, уже пришло время?», — цитируют победительницу в пресс-службе лотереи.

На выигранные деньги северянка хочет купить машину, часть денег отдать родным, а также заняться своим здоровьем.

Напомним: четыре жителя Мурманской области стали миллионерами на Новый год. Северяне выиграли в лотерею.

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