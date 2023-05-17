Мурманская область будет сотрудничать с Приморским районом Запорожской области

Мурманская область будет помогать Приморскиму району Запорожской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В апреле 2023 года стало известно, что Мурманская область готовится взять шефство над одним из новых регионов РФ, которые вошли в состав страны в сентябре 2022 года. Теперь же Кольское Заполярье подписало соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

- Небольшой городок Приморск на берегу Азовского моря и три десятка сел в округе. Всего около 25 тысяч человек, новых граждан России, которые живут фактически в прифронтовой зоне. От военных действий Приморск практически не пострадал, но последний «прилет» в соседний Бердянский район случался не далее, как 16 мая, - сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Так, представители власти из Заполярья будут учить коллег работе с российским законодательством.

Напомним: волонтеры из разных регионов помогают не только жителям субъектов РФ, где сейчас идет спецоперация, но и братьям меньшим. Так, северяне побывали в Мариуполе, где спасали животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru