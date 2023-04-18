Мурманская область возьмет шефство над территорией в одном из новых субъектов РФ

Сейчас Заполярье оказывает гуманитарную помощь регионам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2022 года в состав России вошли четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

- Мурманская область получит свою подшефную территорию в одном из новых регионов России. Очень хочется, чтобы она была на море. Чтобы спустя годы, путешествуя по цветущему южному побережью, каждый северянин знал, что тут есть и его личный вклад, - сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Сейчас Заполярье оказывает гуманитарную помощь регионам.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал спасателям из ДНР новый бронированный пожарный автомобиль. За это его поблагодарил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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