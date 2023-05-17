В Мурманске экс-сотрудник УМВД незаконно приняла у подрядчика недостроенный реабилитационный центр

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить бывшего руководителя подразделения УМВД России по Мурманской области, которая злоупотребляла должностными полномочиями. Она обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

С 2014 по 2016 годы экс-начальник отдела организации капитального строительства и капремонта Управления организации тылового обеспечения УМВД региона занималась техконтролем за строительством реабилитационного центра медсанчасти МВД в Мурманске.

- Женщина дала указание своим подчиненным подписывать акты о приемке выполненных работ, заведомо зная, что эти работы не выполнены. Подрядчику необоснованно оплатили фактически не сделанную работу, строительство объекта не завершено, государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним: в Мурманске с сотрудницы коммерческой организации взыскали в доход государства незаконно полученные взятками 12,5 тысячи рублей.

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