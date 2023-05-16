В Мурманской коррекционной школе-интернате появилась Парта Героя в честь участника СВО

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Сергей Сороченко награжден орденом Мужества. Фото: оперштаб Мурманской области
Парту Героя, посвященную участнику СВО Сергею Сороченко, открыли в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3. Военнослужащий является начальником артиллерии 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.
- На торжественном мероприятии присутствовал сам боец с женой и сыновьями. Школьники вручили семье цветы и собственноручно изготовленные небольшие иконки, - сообщает оперштаб региона.
За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Сергей Сороченко награжден орденом Мужества.
Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о троих погибших на спецоперации северянах.
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