В Мурманской коррекционной школе-интернате появилась Парта Героя в честь участника СВО

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Сергей Сороченко награжден орденом Мужества. Фото: оперштаб Мурманской области

Парту Героя, посвященную участнику СВО Сергею Сороченко, открыли в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3. Военнослужащий является начальником артиллерии 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

- На торжественном мероприятии присутствовал сам боец с женой и сыновьями. Школьники вручили семье цветы и собственноручно изготовленные небольшие иконки, - сообщает оперштаб региона.

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Сергей Сороченко награжден орденом Мужества.

Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о троих погибших на спецоперации северянах.

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