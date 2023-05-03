Андрей Чибис о троих погибших на спецоперации северянах: «До конца защищали свои семьи и свой народ от неонацистов»

Еще трое северян не вернулись из боя.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о троих погибших участниках спецоперации из Кольского Заполярья. Из боя не вернулись рядовые Александр Калашников, Алексей Кузнецов и доброволец Максим Каретин.

- Они встали на защиту Родины и не отступили, до конца защищая свои семьи и свой народ от неонацистов. Их подвиг во имя Родины чтит вся страна, - сообщил Андрей Чибис.

Еще трое северян не вернулись из боя.

Напомним: в марте 2023 года глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели на СВО местного жителя Евгения Желнина. В комментариях под записью наряду с соболезнованиями прозвучало предложение увековечить память и подвиг военнослужащих, участвующих в спецоперации. Сейчас стало известно, что процесс уже идет.

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