17 мая в Мурманской области ожидаются дожди и грозы

17 мая ожидается увеличение количества облачности.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
После пары теплых деньков в Мурманской области немного похолодает. 17 мая ожидается увеличение количества облачности, временами дождь, днем в отдельных районах возможна гроза.
- Ветер южный умеренный, днем в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +7+12, на востоке области +2+7°, днем +14+19 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
18 мая на Кольский полуостров придет активный циклон, который принесет сильный ветер и похолодание.
Напомним: в Мурманской области проснулись гадюки.
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