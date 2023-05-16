После закрытия американского рынка крабом в Мурманской области торгуют в убыток

После введения санкций продажи пошли на убыль. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тема торговли камчатским крабом, коего в Баренцевом море пруд пруди, одна из самых острых в Мурманской области. Раньше его сбывали в другие страны, но после введения санкций продажи пошли на убыль.

- Крабами мы торгуем себе в убыток, как бы странно это не звучало. Когда закрылся американский рынок, а это 70-90% потребления, мы стараемся реализовать его у нас. В Москве в каждой кафешке краб есть, - рассказал сопредседатель Правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир Журавлев.

Сейчас разрешен или промышленный лов краба по квоте, или любительский по путевкам.

Напомним: в портах Киркенес и Ботсфьорд экипажам российских судов запретили сходить на берег.

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