Северян приглашают на Большой арктический субботник в Териберке

Жителей Мурманской области зовут навести порядок в Териберке.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Жителей Мурманской области зовут принять участие в Большом арктическом субботнике, который пройдет 27 мая в Териберке.
- Остатки снега сходят, а под ними... нет, не подснежники, а пакеты, коробки, пластиковые бутылки. Все то, чему совсем не место среди заполярных мхов, трав и камней! - отметили в минприроды региона.
Те, кто хочет поучаствовать в уборке и может добраться до места проведения субботника самостоятельно, могут зарегистрироваться на портале Добро.ру, присоединившись к дружной команде волонтеров.
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