Северян приглашают на Большой арктический субботник в Териберке

Жителей Мурманской области зовут навести порядок в Териберке. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жителей Мурманской области зовут принять участие в Большом арктическом субботнике, который пройдет 27 мая в Териберке.

- Остатки снега сходят, а под ними... нет, не подснежники, а пакеты, коробки, пластиковые бутылки. Все то, чему совсем не место среди заполярных мхов, трав и камней! - отметили в минприроды региона.

Те, кто хочет поучаствовать в уборке и может добраться до места проведения субботника самостоятельно, могут зарегистрироваться на портале Добро.ру, присоединившись к дружной команде волонтеров.

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