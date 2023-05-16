Обвиняемого в поджоге административного здания жителя Мурманска заключили под стражу на два месяца

Обвиняемый в поджоге был не согласен с избранной ему мерой пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 14 мая в Мурманске произошел серьезный пожар в административном здании на улице Буркова, 4. Оказалось, что все случилось из-за 18-летнего мужчины, который устроил поджог.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд постановил заключить нарушителя под стражу на два месяца.

- Обвиняемый ранее не был судим, семьей, как сдерживающим фактором от противоправного поведения, не обременен, проживает в общежитии без регистрации на территории Мурманской области. После совершения преступления предпринимал попытки скрыться и был задержан сотрудниками полиции. Также предпринял меры к уничтожению доказательств совершения преступления, а именно выкинул канистру и зажигалку, которые затем были обнаружены и изъяты, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Мурманской области.

Сам обвиняемый в поджоге был не согласен с такой мерой пресечения, его защита настаивала на запрете определенных действий. Одним из аргументов было то, что молодой человек работает.

Напомним: в Мурманске заключили под стражу мошенника, который обманом вымогал деньги у местных жителей. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ.

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