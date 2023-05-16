Телефонный мошенник из Мурманска вымогал у северян деньги под видом родственника

Афериста, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, заключили под стражу на два месяца. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманске заключили под стражу мошенника, который обманом вымогал деньги у местных жителей. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ.

- По версии следствия, вечером 8 мая 2023 года мурманчанин, прикинувшись родственником, попавшим в беду, позвонил женщине и попросил передать 100 тысяч рублей для его «спасения». Та отдала указанную сумму, думая, что помогает родственнику, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Позже выяснилось, что мужчина также причастен к совершению аналогичного преступления на в Мурманске.

Афериста, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, заключили под стражу на два месяца.

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