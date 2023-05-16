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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:38

Телефонный мошенник из Мурманска вымогал у северян деньги под видом родственника

Его заключили под стражу
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Афериста, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, заключили под стражу на два месяца.

Афериста, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, заключили под стражу на два месяца.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманске заключили под стражу мошенника, который обманом вымогал деньги у местных жителей. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ.

- По версии следствия, вечером 8 мая 2023 года мурманчанин, прикинувшись родственником, попавшим в беду, позвонил женщине и попросил передать 100 тысяч рублей для его «спасения». Та отдала указанную сумму, думая, что помогает родственнику, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Позже выяснилось, что мужчина также причастен к совершению аналогичного преступления на в Мурманске.

Афериста, ранее судимого за совершение тяжких преступлений, заключили под стражу на два месяца.

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