Стала известна дата отключения отопления в Апатитах

Начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Апатитов Николай Бова сообщил, когда в муниципалитете завершится отопительный сезон. Так, батареи остынут в домах северян 17 мая.

- Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Работы по замене трубы на улице Ферсмана уже завершены в соответствии с графиком, - отметил глава.

Отопительный сезон также уже завершился в Ковдорском округе, Умбе и Полярных Зорях. На очереди - Мурманск.

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