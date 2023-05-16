В Полярных Зорях 16 мая завершили отопительный сезон

Несколько дней подряд в муниципалитете было не менее +8 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Благодаря теплой погоде в Мурманской области начинают отключать отопление. Следующими на очереди после Ковдорского округа и Умбы стали Полярные Зори. 16 мая там завершили отопительный сезон.

- С 8.00 отопление отключается во всем жилфонде и на объектах сторонних потребителей. В социальных объектах отопление отключат позже, - сообщили в администрации города.

Несколько дней подряд в муниципалитете было не менее +8 градусов, и прогноз не обещает сильных понижений температуры воздуха.

Напомним: стал известен график отключения горячей воды в Мурманске летом 2023 года.

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