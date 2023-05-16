У Ледового озера в Мурманске на «зебре» сбили 12-летнюю девочку

Школьница решила перебежать дорогу по "зебре" на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 15 мая в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около девяти вечера у Ледового озера 12-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора.
- В районе дома №80 на проспекте Кольский водитель Mercedes, двигаясь со стороны севера в сторону юга, допустил наезд на пешехода, 2011 года рождения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Момент авария попал на видео.
Напомним: водитель автомойки накатался на угнанной машине на уголовную статью. На чужом авто мужчина попал в ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru