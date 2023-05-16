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НовостиПроисшествия16 мая 2023 10:43

У Ледового озера в Мурманске на «зебре» сбили 12-летнюю девочку

Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора
Ника СВЕТЛОВА
Школьница решила перебежать дорогу по "зебре" на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Школьница решила перебежать дорогу по "зебре" на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 15 мая в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около девяти вечера у Ледового озера 12-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

- В районе дома №80 на проспекте Кольский водитель Mercedes, двигаясь со стороны севера в сторону юга, допустил наезд на пешехода, 2011 года рождения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Момент авария попал на видео.

Напомним: водитель автомойки накатался на угнанной машине на уголовную статью. На чужом авто мужчина попал в ДТП.

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