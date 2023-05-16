«Сильное истощение и диарея». Два коня из дикого табуна Кузомени погибли

Дикие лошади могли чем-то отравиться. Фото: vk.com/mustangipomory

В табун диких лошадей Кузомени пришла новая беда: погибли сразу два коня, остальные животные неважно себя чувствуют.

Что с табуном что-то не так, Наталья и Яков Чунины, которые приглядывают за лошадьми, поняли 13 мая, как вернулись из поездки в Мурманск. Рядом с берегом реки они нашли жеребца Федю в коме.

- Также ребятам сказали, что погиб Север с такими же симптомами. Где находится тело Севера - неизвестно. Яша на санках отвез Федора в колхозный ангар, где конь умер. Вызвали эпизоотологов. На следующий день ветеринары с представителями администрации приехали из Мурманска и забрали коня на экспертизу. Ждем результатов, - рассказали в группе «Дикие лошади Кольского п-ова» (12+).

Также признали отравления были у кобылы Снежки - диарея черного цвета и истощение. При этом скоро она может ожеребиться. Остальные животные чувствуют себя нормально.

Напомним: в декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область увезли троих жеребцов для участия в экологическом проекте. Спустя непродолжительный срок одно из животных погибло. Оказалось, что из региона в регион лошадей транспортировали с нарушениями.

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