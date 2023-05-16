В Кольском районе накрыли кустарных цех с камчатским крабом почти на 5 миллионов рублей

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Фото: ПУ ЗАР
На складе в Кольском районе пограничники накрыли кустарный цех по выпуску готовой продукции из камчатского краба. У двух браконьеров изъяли 662 комплекта конечностей краба общим весом более 560 килограммов.
- Ущерб, причиненный водным биоресурсам России, оценивается на сумму более 4,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.
Напомним: в Мурманске поймали группу браконьеров с крабом на 1,9 миллиона рублей.
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