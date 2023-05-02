В Мурманске поймали группу браконьеров с крабом на 1,9 миллиона рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР

В Мурманске пограничники задержали браконьеров, которые наловили краба на 1,9 миллиона рублей. У пяти северян забрали два автомобиля, 52 брикета с мясом краба и 190 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 200 килограммов.

- В отношении злоумышленников возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море», - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним: в феврале в Мурманской области задержали браконьеров с камчатским крабом на 11 миллионов рублей. Всего нарушители перевозили 720 килограммов морских деликатесов.

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