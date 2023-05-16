Житель Мурманска проведет четыре года в колонии за избиение сожительницы

Ранее оленегорец уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оленегорске вынесли приговор 39-летнему местному жителю, который регулярно занимался домашним насилием. Мужчина обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям.

Так, в сентябре 2022 года северянин, поссорившись с сожительницей, схватил ее за шею и с силой сдавил чем причинил боль. В следующем месяце он, будучи пьяным, снова поругался с женщиной и стал бить ее лицу.

- Кроме того, в декабре пьяный мужчина не менее шести раз ударил северянку по лицу и ногам металлической монтировкой, при этом угрожая ей убийством, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Ранее оленегорец уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. Суд признал его виновным и назначил окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним: житель Кандалакши убил знакомого за непристойное предложение его женщине.

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