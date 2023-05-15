Житель Кандалакши убил соперника из-за непристойных предложений его возлюбленной

Злоумышленник вину признал полностью, раскаялся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Кандалакши, который убил своего соперника в делах любовных. Мужчину обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Так, в декабре 2022 года между северянами вспыхнул конфликт на почве ревности, когда второй мужчина, разговаривая по телефону с сожительницей подсудимого, делал ей непристойное предложение.

- Кандалакшанин не менее пяти раз ударил оппонента в голову, не менее трех раз ногами по телу и нанес не менее пяти ударов кулаками по рукам и ногам. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Злоумышленник вину признал полностью, раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Кандалакшского районного суда еще не вступил в законную силу.

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