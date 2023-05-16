Мурманские волонтеры могут принять участие в конкурсе и пройти «Путь Победы»

Поучаствовать в отборе могут северяне от 18 до 35 лет. Фото: gov-murman.ru/
Принять участие в конкурсе и пройти «Путь Победы» приглашают волонтеров из Мурманской области. Лучших добровольцев отберут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.
Победители будут сопровождать церемонию по сбору частиц Вечного огня в городах-героях и их доставке в Волгоград.
- На Мамаевом кургане в ночь с 21 на 22 июня волонтеры Победы вместе с неравнодушными жителями зажгут самую масштабную огненную картину войны, посвященную 80-летию победы в Сталинградской битве, - сообщает комитет молодежной политики региона.
Поучаствовать в отборе могут северяне от 18 до 35 лет, для чего нужно до 19 мая зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, подать заявку на конкурс в разделе «Мероприятия» и выполнить конкурсные задания.
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