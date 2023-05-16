Житель Кандалакши проведет восемь лет в колонии за убийство

Северянин забил приятеля во время пьяной ссоры. Фото: Иван ВИСЛОВ

50-летнего жителя Кандалакшского района признали виновным в убийстве своего приятеля.

- 24 декабря 2022 года осужденный и его знакомый находились в одном из домов на улице Заводская в поселке Лесозаводский, где употребляли спиртное. Между мужчинами возникла ссора, злоумышленник руками и ногами нанес удары по голове и телу потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Вину северянина доказали, в том числе благодаря свидетелям. Суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима.

Напомним: суд вынес приговор 50-летнему жителю Кандалакши, который убил своего соперника в делах любовных. Мужчину обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

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