В 2023 году площадь ямочного ремонта в Мурманской области составит более 53 тысяч квадратных метров

Ямочный ремонт дорог уже стартовал в восьми муниципалитетах Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области начался ямочный ремонт. В 2023 году он пройдет на общей площади в 53 тысячи квадратных метров, завершить их планируют до 30 июня.

- Уже охвачены 8 муниципалитетов и фактически выполнены работы на 2,8 тысячах квадратных метрах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, работы уже начались в Мурманске, ЗАТО Североморске, Кировске, Заозерске, Апатитах, Кандалакшском районе, Оленегорске и Мончегорске.

- Дороги приводят в порядок с помощью горячих и холодных асфальтобетонных смесей. Предварительно рабочие демонтируют участок разрушенного покрытия дороги, вычищают остатки старого и укладывают вместо него новый асфальтобетон, – сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Напомним: с наступлением теплой погоды в Мурманске начался ремонт дорог. Так, сейчас работа кипит на шести участках - на улице Карла Маркса, улице Планерной, улице Шевченко, улицах Советской и Молодежной в Росляково.

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