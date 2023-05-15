Назван самый «свадебный» месяц в Мурманской области в 2022 году

По предварительным данным, в прошлом году было заключено 5485 браков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международный день семьи, который отмечается 15 мая, специалисты Мурманскстата рассказали, когда жители Мурманской области чаще всего женились и выходили замуж в 2022 году.

- По предварительным данным, в прошлом году было заключено 5485 браков. Чаще всего свадьбу играли осенью - в сентябре-ноябре заключена треть всех браков, а меньше всего пар образовалось в мае. Самым «свадебным» месяцем стал октябрь, именно в этом месяце было зарегистрировано 12% всех браков, - отметили в ведомстве.

В 2022 году 40% вступивших в брак мужчин были в возрасте от 25 до 34 лет. Невесты были моложе - 36% женщин входили в возрастную категорию от 20 до 29 лет.

Специалисты отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения возраста тех, кто вступает в брак. Скорее всего, это связано с тем, что молодые люди стали больше ориентироваться на профессиональное самоопределение и материальное благополучие.

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