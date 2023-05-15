В Апатитах мужчина сломал нос девушке стеклянной бутылкой

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах 23-летняя девушка попала в больницу из-за буйного знакомого. Она получила перелом носа - травмы медики расценили, как причинившие легкий вред здоровью.

- Северянка была в гостях у приятеля, когда между ними вспыхнула ссора. Мужчина взял стеклянную бутылку и ударил ею девушку по лицу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

33-летнего жителя Апатитов, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Тот пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Апатитчанину грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним: житель Кандалакши убил знакомого из-за непристойного предложения в адрес женщины.

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