В Мурманской области подорожали капуста, лук и яблоки

С 3 по 10 мая цены выросли на свежую белокочанную капусту (на 7,4%), репчатый лук (на 6,4%), яблоки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю в Мурманской области подорожали некоторые овощи и фрукты. Об изменении цен рассказали в Мурманскстате.

- С 3 по 10 мая цены выросли на свежую белокочанную капусту (на 7,4%), репчатый лук (на 6,4%), яблоки (на 3,8%), подсолнечное масло (на 2,4%), - сообщили в ведомстве.

Тем временем подешевели куриные яйца (на 2,6%), картофель (на 1,9%), гречневая крупа (на 1,4%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 87499 рублей.

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