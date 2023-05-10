Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 87499 рублей

По традиции, самые высокие зарплаты – в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Фото: Даниил ОПАРИН

Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-марта 2023 года.

Так, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 87499 рублей. При этом в 2022 году составила 87 089 рублей.

По традиции, самые высокие зарплаты – в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (159402 рубля), добыче полезных ископаемых (135473 рубля), обрабатывающем производстве (90958 рублей), строительстве (111643 рубля), транспортировке и хранении (100159 рублей).

Напомним: в Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.

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