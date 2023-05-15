В Мурманской области призывная компания пройдет с использованием цифровых технологий

Постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Фото: Олег УКЛАДОВ

Призывная компания в Мурманской области пройдет с использованием цифровых технологий. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Отмечается, что минцифры региона обеспечит использование цифровых технологий для эффективного управления и принятия своевременных решений во время призывной кампании и комплектования вооруженных сил на контрактной основе.

Заказчиком по закупкам товаров, работ и услуг выступит Центр информационных технологий, который обеспечит доступ к информационным системам врачей-специалистов из медкомиссий, представителей органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений, военных комиссариатов региона.

Напомним: в Мурманской области запустили цифрового двойника железнодорожного моста через реку Кола. Он работает в тестовом режиме и является первым на сети. Система контролирует исправность переправы.

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