Мобильная ярмарка «Наша рыба» 20 мая приедет в Мурмаши

20 мая торговля дарами моря будет организована в Мурмашах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» продолжает путешествовать по Мурманской области. Следующей ее остановкой станет Кольский район.

Так, 20 мая торговлю дарами моря организуют в Мурмашах.

- Купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты можно будет с 11.00 до 18.00. Автолавки встанут рядом с ДК «Мурмаши» на улице Энергетиков, - сообщает Мурманконгресс.

Напомним: центр Мурманска перекроют из-за проведения народного фестиваля.

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