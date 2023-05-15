Мобильная ярмарка «Наша рыба» 20 мая приедет в Мурмаши

20 мая торговля дарами моря будет организована в Мурмашах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мобильная ярмарка «Наша рыба» продолжает путешествовать по Мурманской области. Следующей ее остановкой станет Кольский район.
Так, 20 мая торговлю дарами моря организуют в Мурмашах.
- Купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты можно будет с 11.00 до 18.00. Автолавки встанут рядом с ДК «Мурмаши» на улице Энергетиков, - сообщает Мурманконгресс.
Напомним: центр Мурманска перекроют из-за проведения народного фестиваля.
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