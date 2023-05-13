Центр Мурманска перекроют из-за проведения народного фестиваля

Фото: www.citymurmansk.ru/

В конце мая в Мурманске пройдет фестиваль народного творчества и традиций «Вместе мы - Россия», из-за чего центр города будет перекрыт.

Так, согласно постановлению администрации Мурманска, будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспорта на улице Воровского, от проспекта Ленина до дома № 13 по ул. Воровского - с 00.00 20 мая до 23.00 29 мая.

Также движение ограничат по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, с 00.00 до 23.59 28 мая.

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