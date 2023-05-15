Искупался нагишом. В Мурманске на озере Глубоком мужчина открыл купальный сезон

Один из северян уже искупался нагишом в озере Глубоком. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После того, как в Мурманск пришла теплая погода, смельчаки тут же открыли купальный сезон, не дожидаясь, пока вода хоть немного прогреется. Так, один из северян уже искупался нагишом в озере Глубоком.

- Утро у этого смельчака началось бодро, - отметили в Telegram-канале «Мурманск» (18+), опубликовав видео с пловцом.

После того, как в Мурманск пришла теплая погода, смельчаки тут же открыли купальный сезон. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

Напомним, что купаться в Мурманской области ни в одном из водоемов нельзя. За прошлое лето в регионе утонули 16 человек.

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