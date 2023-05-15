Искупался нагишом. В Мурманске на озере Глубоком мужчина открыл купальный сезон

Один из северян уже искупался нагишом в озере Глубоком.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
После того, как в Мурманск пришла теплая погода, смельчаки тут же открыли купальный сезон, не дожидаясь, пока вода хоть немного прогреется. Так, один из северян уже искупался нагишом в озере Глубоком.
- Утро у этого смельчака началось бодро, - отметили в Telegram-канале «Мурманск» (18+), опубликовав видео с пловцом.
После того, как в Мурманск пришла теплая погода, смельчаки тут же открыли купальный сезон. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk
Напомним, что купаться в Мурманской области ни в одном из водоемов нельзя. За прошлое лето в регионе утонули 16 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru