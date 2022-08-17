С начала лета в Мурманской области утонули 16 человек

Северяне отмечают, что давно не помнят такого теплого лета в Мурманской области. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Северяне отмечают, что давно не помнят такого теплого лета в Мурманской области. Жаркая погода многих манит к водоемам. Хотя ни в одном из них купаться нельзя. С начала лета-2022 спасатели 29 раз выезжали на поисково-спасательные работы на воде.

- Без признаков жизни были обнаружены 16 человек, 3 человека пропали без вести. Основная причина трагедий на воде - нарушение требований безопасности и безответственное отношение к подготовке к выходу в море, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в конце июля на реке Варзуге перевернулась лодка, утонули три человека.

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