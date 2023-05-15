В Мурманской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Более половины преступлений (1 136) совершены ранее судимыми людьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

О состоянии преступности за минувшие четыре месяца рассказали в прокуратуре Мурманской области. Так, с начала 2023 года было зарегистрировано 3 863 преступления, что на 55 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость преступлений снизилась на 9,8%.

Чаще всего в Заполярье совершаются кражи (28,6%), также преобладают мошенничества (25,1%) и преступления, связанные с оборотом наркотиков (9,8%).

- Число краж сократилось на 4,2%, а мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло на 20,2% и 26,5% соответственно, - сообщили в ведомстве.

Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 20,6% (с 999 до 1 205). Их раскрываемость сократилась на 19,1% и составила 36,5%.

Количество убийств осталось на уровне прошлого года (14 преступлений). Число погибших в результате преступных посягательств увеличилось на 24,2% и составляет 41 лицо.

Более половины преступлений (1 136) совершены ранее судимыми людьми, а почти каждое четвертое (421) - в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним: житель Кандалакши убил соперника из-за непристойных предложений его возлюбленной.

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