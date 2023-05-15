В Мурманской области живут три миллиардера и 18 тысяч миллионеров

Число миллиардеров в Мурманской области сократилось. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области 2 мая завершилась декларационная кампания.

- За четыре месяца декларационной кампании 2023 года налогоплательщики региона задекларировали доходы за 2022 год в размере порядка 3,8 миллиарда рублей. Из них физические лица задекларировали доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы, полученные в порядке дарения на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и физические лица, занимающимися частной практикой, на сумму 1,2 миллиарда рублей, - сообщили в Управлении ФНС по Мурманской области.

По доходам за 2021 год, о которых отчитывались в кампании 2022 года, в Кольском Заполярье живет три миллиардера (что на одного меньше, чем в предыдущий период) и 18 тысяч миллионеров, чей доход варьируется от одного миллиона рублей до одного миллиарда рублей. Их число выросло на 14%.

Напомним: в Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.

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