В Мурманской области живут три миллиардера и 18 тысяч миллионеров

Число миллиардеров в Мурманской области сократилось.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Мурманской области 2 мая завершилась декларационная кампания.
- За четыре месяца декларационной кампании 2023 года налогоплательщики региона задекларировали доходы за 2022 год в размере порядка 3,8 миллиарда рублей. Из них физические лица задекларировали доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы, полученные в порядке дарения на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и физические лица, занимающимися частной практикой, на сумму 1,2 миллиарда рублей, - сообщили в Управлении ФНС по Мурманской области.
По доходам за 2021 год, о которых отчитывались в кампании 2022 года, в Кольском Заполярье живет три миллиардера (что на одного меньше, чем в предыдущий период) и 18 тысяч миллионеров, чей доход варьируется от одного миллиона рублей до одного миллиарда рублей. Их число выросло на 14%.
Напомним: в Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru