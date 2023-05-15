Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова покидает свой пост

Татьяна Русскова переходит на новое место работы. Фото: правительство Мурманской области
Татьяна Русскова покидает пост министра развития Арктики и экономики Мурманской области и переходит на должность президента Торгово-промышленной палаты Мурманской области.
- Уверен, что знания, опыт, компетенции, полученные на посту министра, позволят успешно решать задачи, которые стоят перед перед Торгово-промышленной палатой Мурманской области, по факту предстоит перезагрузить ее, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Кандидатуру Татьяны Руссковой на данный пост поддержали единогласно.
- Татьяна Витальевна имеет большой опыт работы в сфере экономики и бизнеса. Она зарекомендовала себя как эффективный руководитель. Ее новый пост это продолжение той работы по координации и налаживанию взаимодействия между предприятиями и компаниями на региональном и федеральном уровне, - прокомментировал решение депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин.
Напомним: в январе 2023 года вице-премьер Денис Мантуров отметил почетной грамотой Минпромторга России Татьяну Русскову.
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