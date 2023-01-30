Денис Мантуров наградил министра развития Арктики и экономики Мурманской области почетной грамотой Минпромторга

Вице-премьер Денис Мантуров отметил почетной грамотой Минпромторга России министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяну Русскову. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Вице-премьер Денис Мантуров отметил почетной грамотой Минпромторга России министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяну Русскову.

- Благодаря высококомпетентному, целеустремленному и ответственному руководителю министерство достигает всех поставленных целей. Почетная грамота за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом РФ – это высокая отраслевая награда. Татьяна Русскова оказалась в числе немногих, удостоенных ею в 2022 году, - отметили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: губернатор Андрей Чибис присвоил трем заполярным журналистам звания «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области». Награду они получили за проявленный профессионализм, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни Мурманской области и весомый вклад в развитие журналистики региона.

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