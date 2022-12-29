В Мурманской области троим журналистам присвоили звания Почетного работника СМИ региона

Глава региона поблагодарил представителей СМИ за искренний и честный труд и поздравил с наступающим Новым годом. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Андрей Чибис присвоил троим заполярным журналистам звания «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области». Награду они получили за проявленный профессионализм, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни Мурманской области и весомый вклад в развитие журналистики региона.

Обладателями почетного звания стали Елена Белкина – специальный корреспондент ГТРК «Мурман», Лев Федосеев – ведущий фотокорреспондент редакции «Мурманский вестник» и Сергей Юдков – корреспондент редакции «Мурманский вестник».

В этом году награду вручали первые. Фото: gov-murman.ru

Глава региона поблагодарил представителей СМИ за искренний и честный труд и поздравил с наступающим Новым годом.

- Ваша работа крайне важна для общества. Ежедневно вы помогаете северянам быть в курсе событий региона и страны. Ваш труд сопровождает нас на протяжении всего дня, ведь сейчас с помощью смартфонов мы всегда находимся в информационном поле, - отметил Андрей Владимирович. - Этот год был сложный для всех нас, но мы справились со всеми ключевыми задачами.

Обладателями почетного звания стали Елена Белкина, Лев Федосеев и Сергей Юдков. Фото: gov-murman.ru

Региональная награда почетного работника СМИ была учреждена по решению губернатора. В этом году ее вручали впервые.

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