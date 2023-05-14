В Мурманской области потеплеет до +22

Погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активного циклона. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область спешит лето! Так, в понедельник, 15 мая, столбик термометра поднимется до двухзначных отметок.

- Погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. 15 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +17+22 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: В Мурманской области проснулись гадюки. Змеи уже вылезают на солнышко и греются.

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