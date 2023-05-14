В поликлиниках Мурманска закрыли два онкологических кабинета

Доступность медицинской помощи станет лучше. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманске с 10 мая в поликлиниках закрыли два онкологических кабинета. Теперь северян обслуживают в Центре амбулаторной онкологической помощи областной больницы имени П. А. Баяндина.

- Доступность медицинской помощи станет лучше. Сосредоточение сил и средств в одном месте позволит более рационально использовать оборудование, соответственно, будет меньше времени уходить на обследование. Это позволит выявлять онкопатологии на ранних стадиях и проводить более качественное лечение с динамическим наблюдением за пациентами, — сообщал «АиФ-Мурманск» заместитель главврача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера Александр Давыденков.

Напомним: в Мурманскую область поступило 3 тысячи доз вакцины против кори.

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