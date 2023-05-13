В Мурманскую область поступило 3 тысячи доз вакцины против кори

Вакцина предназначена для проведения подчищающей иммунизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область приехала очередная партия вакцины против кори. Всего регион принял 3 тысячи доз, которые на следующей неделе распределят по медицинским учреждениям минздрава.

- Вакцина предназначена для проведения подчищающей иммунизации, а также вакцинации трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории РФ, - сообщили в оперштабе региона.

Те, кто хочет сделать прививку, могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

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