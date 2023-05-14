Был в 15 метрах от машины. В районе Териберки сняли на видео медведя

Косолапого сняли на видео. Фото: Ольга Зубкова
Вечером 13 мая по дороге на Териберку автомобилисты заметили медведя. Тот гулял по скалам в 15 метрах от машины. Косолапого сняли на видео.
- Издалека показалось, что лиса, а оказался медведь! - отметил автор ролика.
Водителей просят соблюдать осторожность.
Напомним: на трассе под Апатитами чуть не сбили переходивших дорогу лосей.
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