Был в 15 метрах от машины. В районе Териберки сняли на видео медведя

Косолапого сняли на видео. Фото: Ольга Зубкова

Вечером 13 мая по дороге на Териберку автомобилисты заметили медведя. Тот гулял по скалам в 15 метрах от машины. Косолапого сняли на видео.

- Издалека показалось, что лиса, а оказался медведь! - отметил автор ролика.

Водителей просят соблюдать осторожность.

Напомним: на трассе под Апатитами чуть не сбили переходивших дорогу лосей.

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