Тело утонувшего на Верхнетуломском водохранилище мужчины обнаружили спасатели

Тело 16-летней девушки, ученицы кадетской школы Мурманска, быстро обнаружили, а ее отца искали несколько дней при участии водолазов.

Спасатели завершили поиски мужчины, который провалился под лед на снегоходе на Верхнетуломском водохранилище. К сожалению, его нашли погибшим.

Напомним: 9 мая отец с дочерью отправились кататься на снегоходе, транспорт провалился под лед. Тело 16-летней девушки, ученицы кадетской школы Мурманска, быстро обнаружили, а ее отца искали несколько дней при участии водолазов.

- 12 мая спасателями Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и областной аварийно-спасательной службы было обнаружено тело мужчины. Его нашли в 50 метрах от провала снегохода, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Дина Рыгина.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мурманчанина. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru