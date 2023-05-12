На обрушившемся участке дороги Североморск-Североморск-3 делают понтонную переправу

Объезд участка организован через территорию Мурманска. Фото: минтранс МО

12 мая на трассе Североморск-Североморск-3 обрушился участок дороги. Разрушение дорожного полотна произошли из-за повреждения переливной трубы, грунт размыло.

После случившегося дорогу перекрыли, сейчас там возводят понтонную переправу. Временный мост предназначен только для проезда экстренных служб.

Объезд участка организован через территорию Мурманска, на месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные рабочие. Как только позволит обстановка и вода спадет, дорогу начнут восстанавливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru