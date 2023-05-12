Жители Мурманской области хранят в банках свыше 243 миллиардов рублей

Северяне стали активнее делать банковские вклады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманской области стали хранить в банках больше денег. Об этом говорят данные, которые опубликовал Центробанка. На данный момент общая сумма вкладов северян составляет 243 миллиарда рублей, что на 34,2 миллиарда больше прошлогоднего показателя.

- Большинство северян по-прежнему предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте: на долю рублевых депозитов приходится 94,8%. За год сумма вкладов в рублях выросла на 21% до 230,4 млрд рублей. Объем вкладов в иностранной валюте по сравнению с годом ранее уменьшился почти на треть, – сообщил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним: Мурманская область оказалась на 9 месте в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения.

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