Мурманская область вошла в десятку регионов России по размеру банковских вкладов

Мурманская область оказалась на 9 месте в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Девятое место в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения заняла Мурманская область. Исследование проводили специалисты РИА «Новости».

Так, объем вкладов на душу населения в Заполярье на 1 декабря 2022 года составил 303,4 тысячи рублей. За 12 месяцев прирост вкладов составил 10%.

Меньше всего денег на вкладах в банках у жителей Ингушетии (13,6 тысячи рублей) и Чечни (17 тысяч). Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге (1,03 миллиона и 553 тысячи рублей).

В общем и целом, объем банковских вкладов физлиц на 1 декабря 2022 года составил в России 37,8 триллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru