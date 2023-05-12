В павильоне Мурманска торговали контрафактными New Balance и Adidas

Поддельные кроссовки изъяли из продажи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одной из торговых точек в Мурманске торговали подделками - в павильоне обнаружили New Balanc и Adidas без маркировки, подтверждающей качество и безопасность товара.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта). По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности, контрафактная продукция изъята, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: Мурманские таможенники выявили на границе нарушителей законов сразу двух сопредельных государств - России и Норвегии.

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