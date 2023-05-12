Водители пытались незаконно провезти через МАПП «Борисоглебск» и «Лотта» сигареты, бензин и овощи

По всем выявленным фактам Мурманская таможня возбудила административные дела. Фото: Александр ГЛУЗ

Мурманские таможенники выявили на границе нарушителей законов сразу двух сопредельных государств - России и Норвегии.

Так, в МАПП «Борисоглебск» мурманчанка, выезжая в Норвегию, не заявила о вывозимых товарах. В технологических полостях салона автомобиля таможенники обнаружили сигареты и стики для нагревания табака. Оказалось, что женщина вывозила товары, скрыв их по большей части от норвежской таможни, так как количество сигарет ограничено, а стики и вовсе запрещены к ввозу в Королевство.

В том же пункте пропуска мужчина из Москвы вывозил из России в дополнительной емкости 20 литров бензина, не сообщив об этом таможенному инспектору.

- Данный факт попал в статистику административных нарушений, так как не только вывоз автомобильного топлива из России ограничен 10-ю литрами на одно авто, но и ввоз в Норвегию даже в частном порядке запрещен, - комментирует Александр Владимиров, начальник таможенного поста МАПП Борисоглебск.

А на российско-финляндской границе в МАПП «Лотта» россиянка не предъявила осмотру ввозимые в багаже овощи и молочную и мясную продукцию. Женщина везла продукты во вскрытой упаковке и без разрешительных документов.

По всем выявленным фактам Мурманская таможня возбудила административные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru